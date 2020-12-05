وزير الأوقاف: افتتاح 535 مسجدا في مئة يوم للرد على الجماعات المتطرفة

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه خلال المائة يوم الأخيرة في العام الجاري تم افتتاح 535 مسجدًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للرد على الجماعات الإرهابية التي تحاول الترويج بأنه تم هدم المساجد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، مع مديري إدارات الأوقاف وممثلي الكنائس والطوائف بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الإقليم، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور عاضم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وأضاف "جمعة"، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لها خطورة وذات قوة وقدرة خطيرة في التأثير على ثقافة الأفراد خاصة الشباب فهي سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم بشكل إيجابي، أو يستخدم بشكل سلبي.

ولفت إلى تنفيذ دورة تدريبية لـ43 ألف إمام معين بالوزارة حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الغطاء المكشوف".

وأوضح وزير الأوقاف: "إننا لن نمل من الحديث عن التسامح والتعايش مع الآخر"، لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحترم جميع الأديان السماوية وحققت التعايش السلمي بين كافة المواطنين حيث أن موقف القيادة السياسية من المواطنة والتعايش السلمي والدفاع عن التسامح أعطى للمؤسسات الدينية الفرصة الحقيقية لأداء دورها التنويري والاجتماعي من أجل تفعيل التعايش السلمي التي تدعو له جميع الأديان السماوية بلا استثناء، حيث تدعو للتسامح والمحبة.

وأكد وزير الأوقاف، أن قضية المواطنة تعد أحد أهم محاور العمل الدعوي والتثقيفي، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "نتعايش باحترام"، وتعمل بالتنسيق مع الأزهر والكنائس من أجل جعل قضية المواطنة ثقافة وطنية.

وأكد: "يجب أن نعمل على محورين أساسيين، وهما الأفراد محدودي الثقافة والفكر والأطفال والنش لترسيخ فكرة تقبل الآخر، والتعايش والاحترام المتبادل وتفعيل المواطنة بشكل عام وعدم اقتصارها على الدين فقط".

وطالب الوزير، بنشر ثقافة التعايش لدى الأطفال تدريجيًا حتى تترسخ هذه الثقافة لديهم منذ الصغر، مقترحًا تنظيم أنشطة ورحلات مشتركة للأطفال المسلمين والمسيحين بالتنسيق مع الشباب والرياضة والتربية والتعليم؛ لزيارة جميع المعالم ومنها المساجد والكنائس لنتحرك من دائرة الوعظ إلى حياة الناس الطبيعية ليتعلموا كيفية احترام الآخر والتعايش الإنساني معه حتى تحدث عملية الإدراك التراكمي.

وفي نفس السياق وافق وزير الأوقاف على تنازل الوزارة عن قطعتين أرض للمحافظة لإنشاء محطتي صرف صحي لخدمة أهالي أسيوط، وذلك مقابل توفير المحافظة أرض بديلة بمدينة أسيوط الجديدة لإنشاء مدينة سكنية، ونادي اجتماعي لأئمة الأوقاف، وأسرهم وذلك خلال العام القادم.

وأعلن وزير الأوقاف، عن منح الحاصلين علي الماجستير و الدكتوراة مكافأة شهرية دائمة تبلغ 1100جنيه، وذلك التحفيز العلمي والثقافي للخطباء وأئمة الأوقاف، مضيفًا أن الوزارة أعلنت خلال الشهر الجاري عن توفير 1000 منحة علمية لخطباء الأوقاف بدون أجر لمن تتوافر فيه الشروط.

من جانبه أكد محافظ أسيوط أن المواطنة ليست مجرد شعارات ترفع وإنما هي عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعارتها المادية والمعنوية.

ولفت إلى أن جميع أطياف المجتمع على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات وأنه لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الوطني داعيا إلى ضرورة تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن والعيش السلمي بين أطياف المجتمع المصري الواحد مسلمين وأقباط خاصة الأطفال والنشء، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بالمواطنة والترسيخ لها للحفاظ على الدولة، والعمل على رقيها من خلال تعاون المؤسسات المختلفة في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.

فيما قدم الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذوكسـ الشكر لوزير الأوقاف على هذا اللقاء المثمر الذي يعطي دفعة قوية تجاه المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخر والدفاع عن دور العبادة، مهنئنًا بافتتاح 29 مسجدًا على مستوى الجمهورية أمس الجمعة.