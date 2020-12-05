وزير التموين: تطوير الطاقة التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية

تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، السبت، مجمع صوامع الغلال بمدينة المستقبل التابعة لمركز أبو صوير.

وأكد المصيلحى أن تلك الصوامع تتمتع بإمكانيات كبيرة ومزودة بأنظمة مراقبة المخزون المتداول وتشغيل يعمل بنظامي SCADA و PLC بجانب التشغيل اليدوى بهدف تطوير الطاقة التخزينية للقمح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

وقال المصيلحى إن مخزون القمح ارتفع كثيرا خلال الفترة الحالية بناءا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته للبنك المركزى بتخصيص 1,8 مليار دولار لرفع الاحتياطى الاستيراتيجى للقمح، ما ساهم فى مواجهة مشكلة "كورونا"، بجانب توفير 4 أشهر احتياطى للسكر.

أقيم المجمع على مساحة قدرها 5 أفدنة بنحو 20 ألف متر ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية، بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن

من جهته أكد المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، ضم مساحة أخرى ملاصقة للموقع مستقبلا لزيادة الخلايا التخزينية إلى 9 والسعة التخزينية الإجمالية إلى 45 ألف طن من القمح.

وأضاف أن مشروع صوامع أبو صوير يضم برج التوزيع والمأخذ، خلايا التفريغ والميزان غرفة الأمن، خزان المياه، غرفة الطلمبات، غرف الكهرباء، المخزن، مبنى قطع الغيار والمبنى الإدارى، المسجد، غرف الغسيل، خزان الصرف، مبنى الورشة ومبنى التحكم فيما بلغت قيمة التعاقد 100 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا انتهى نحو 95% من الأعمال.

وتفقد المصيلحى مركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتابع سير العمل موجها بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وإعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك بالمخزن التابع لورش المديرية.

وأشاد بأداء المركز خدمة المواطنين والتقى طلاب الخدمة العامة من العاملين بالمركز مؤكدا دراسة استمرار عملهم بعد إنتهاء مدة الخدمة العامة.