التعليم: منصة ادمودو وفرت التواصل بين المعلمين والطلاب عن طريق فصول افتراضية

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قالت وزارة التربية والتعليم، إن منصة ادمودو وفرت المجال للتواصل بين المعلمين والطلاب عن طريق فصول افتراضية.

وأضافت، الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المنصة تتيح لولي الأمر الفرصة للاطلاع على العملية التعليمية التي يتلقاها الطالب/الطالبة.

وناشدت الطلاب التسجيل على منصة ادمودو من خلال الرابط التالي: https://edmodo.org

كانت الوزارة، أعلنت إتاحة منصة "حصص مصر" للمرة الأولى لطلاب الثانوية العامة، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين.

وأضافت الوزارة أن الحصص يقدمها معلمين خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس، مؤكده أنه تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب، وناشدت الطلاب التسجيل من الآن مجاناً لفترة محدودة عبر الرابط التالي

https://www.hesas.eg.