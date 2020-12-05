 رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام تورينو بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام تورينو بالدوري الإيطالي

علاء العزب
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:29 م

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة تورينو ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإيطالي، والتي ستقام على ملعب «يوفنتوس ستاديوم».

وقبل المباراة يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يقبع تورينو في مؤخرة الجدول في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل السيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو- دانيلو- دي ليخت- ليوناردو بونوتشي.

خط الوسط: ديان كولوسيفسكي- رودريجو بيتانكور- أدريان رابيو- فيديريكو كيزا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- باولو ديبالا.

 


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