ليتوانيا: إصابات كورونا الجديدة تسجل أرقاما قياسيا لليوم الثالث على التوالي

سجلت إصابات كورونا الجديدة أرقاما قياسية لليوم الثالث على التوالي في ليتوانيا.

وحسب بيانات هيئة الصحة في فيلنيوس الصادرة اليوم السبت، فقد تم تسجيل 2848 نتيجة إيجابية لاختبارات الكشف عن كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد أن تم تسجيل 2514 نتيجة إيجابية أمس الجمعة و2450 حالة أول أمس السبت.

بذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى أكثر من 72 ألف حالة منذ بدء الجائحة.

ويبلغ عدد سكان ليتوانيا قرابة ثلاثة ملايين نسمة في الوقت الراهن.

كانت ليتوانيا سجلت ارتفاعا سريعا في أعداد كورونا في الخريف الماضي.

كانت الحكومة الليتوانية فرضت إغلاقا جزئيا وتدابير صارمة للحماية من كورونا للحد من الجائحة لكن تأثير هذه التدابير محدودة حتى الآن، ومن المنتظر مراجعة هذه القواعد لهذا السبب في الأسبوع المقبل.