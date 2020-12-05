 البرتغال تعتزم السماح بالسفر بين البلديات خلال عطلة عيد الميلاد - بوابة الشروق
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البرتغال تعتزم السماح بالسفر بين البلديات خلال عطلة عيد الميلاد

د ب أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:38 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:38 م

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، بأن البرتغال قد تسمح بالسفر والتنقل بين البلديات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد ميلاد السيد المسيح، حتى في الوقت الذى تسعى فيه البلاد إلى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قوله في مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت إن الحكومة ستقرر في الثامن عشر من ديسمبر الجاري ما إذا كانت ستتجاوز وتتغاضى عن قيود السفر والتنقل وتخففها، خلال الفترة من 23 إلى 26 من ديسمبر الجاري.

وكانت حركة السفر والتنقل بين البلديات محدودة خلال عطلتي نهاية الأسبوع الطويلتين الأخيرتين.

وقال كوستا إنه ستكون هناك قيود خلال عطلة رأس السنة الجديدة حيث سيتم حظر الحفلات العامة، وستبقى القيود الأخرى سارية بشكل عام حتى السابع من يناير 2021 ، بما في ذلك الحد من الحركة في الأماكن العامة اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وخلال عطلات نهاية الأسبوع تم الإبلاغ عن عدد أكبر من الإصابات في البلديات .

وذكر كوستا أنه يريد محاولة احتواء الوباء مع تجنب إجراءات الإغلاق الأشد صرامة التي تم اتباعها في مارس وأبريل عندما أغلقت المدارس.

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