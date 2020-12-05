رئيس المكسيك يدعو سكان العاصمة للبقاء بالمنزل وتجنب التجمعات بسبب كورونا

حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة سكان العاصمة مكسيكو سيتي على تجنب التجمعات والبقاء بالمنزل، عقب طلب منظمة الصحة العالمية بأن تتعامل المكسيك مع جائحة فيروس كورونا بجدية أكبر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة بعد أن ارتفع معدل الإشغال بالمستشفيات من 50 بالمئة في مطلع نوفمبر إلى 69 بالمئة بداية الشهر الجاري: "أطلق دعوة جديدة لنا جميعا بالتصرف بمسؤولية تامة هذا الشهر، ديسمبر".

ويمثل التحذير تغيرا في أسلوب الرئيس المكسيكي. وكان لوبيز أوبرادور بطيئا في فرض إجراءات إغلاق تام، وسريعا في تخفيفها، ويؤكد باستمرار أنه يعارض إصدار أوامر رسمية بأي شكل، قائلا إن الحرية هي الأهم.

وقوبل رد الفعل المتلكئ تنديدا من منظمة الصحة العالمية التي قالت في يوم 30 نوفمبر إن "المكسيك في وضع سيئ" بعد زيادة الوفيات بنسبة 25 بالمئة في الأسبوع السابق على ذلك اليوم، وحثت الدولة "أن تكون جادة للغاية" بشأن استجابتها للجائحة.