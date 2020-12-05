أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بالفوز الصعب على إشبيلية بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان».

وقال زيزو عقب المباراة: "أنا سعيد جدا للاعبين، لقد كانت مباراة رائعة ضد منافس صعب، حققنا انتصارا مستحقًا أمام منافس جيد جدًا، لقد عانينا، ولكن من المهم أيضًا معرفة معنى المعاناة".

وأضاف: "حققنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، ولكن الأهم هو المباراة التي لعبناها، الشوط الأول كان جيدًا جدًا واستحقينا النقاط الثلاث، أمام خصم جيد جدًا، لقد تغلبنا على ذلك أمام فريق يضعك في صعوبات طوال الوقت".

وعن المداورة بين اللاعبين: "نحن فريق ذو شخصية، اللعب كل ثلاثة أيام صحيح أنه يكلفنا من وقت لآخر، لكن لا نتوقف أبدًا عن اللعب علينا إصلاح بعض الأشياء. بالطبع، وعندما نصلحها سنتخذ المزيد من الخطوات إلى الأمام".

وعن الافتقاد للأهداف واصل زيزو: "يجب أن نكون سعداء بالفرص التي حققناها، وكل شيء يتحسن باستعادة الثقة واستعادة اللعب والهدوء".

وأتم: "اليوم لعبنا المباراة بشكل جيد للغاية وعانينا بالطبع لأن هناك منافس قوي، علينا أن تثق بما نقوم به وأن تهنئ اللاعبين لأنه ليس من السهل القدوم إلى إشبيلية وتحقيق الفوز".

ورفع ريال مدريد رصيده بذلك الفوز إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ريال سوسييداد وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد أشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.