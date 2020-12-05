 مصرف مونتى دى باتشى الإيطالى قد يشطب 6000 وظيفة إذا لم يعثر على شريك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرف مونتى دى باتشى الإيطالى قد يشطب 6000 وظيفة إذا لم يعثر على شريك

د ب أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:07 م

ذكرت صحيفة لاستامبا الإيطالية أن مصرف "مونتى دى باتشى دى سينا" الإيطالى ربما يشطب ما يصل إلى ستة الآف وظيفة إذا اختار المصرف عدم الاندماج مع بنوك أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء -اليوم السبت- عن الصحيفة، التى لم تذكر مصدر معلوماتها، القول إنه إذا قرر مصرف باتشي خيار المضى قدما بمفرده معتمدا على قدرته الذاتية، فإنه سيتعين عليه خفض النفقات وشطب وظائف وإغلاق حوالى 60 فرعا وذلك حسبما ورد في خطة عرضت على مجلس إدارة المصرف يوم الأربعاء الماضى.

ويقوم البنك أيضًا بمراجعة خيارات زيادة رأس المال وسيجتمع أعضاء مجلس الإدارة في السابع عشر من ديسمبر الجارى لمراجعة الخطة الاستراتيجية المقترحة.


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