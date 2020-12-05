رئيس الحزب الحاكم الكوري الجنوبي يتعهد بالحصول على موافقة مبكرة للقاحات كورونا

تعهد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، ورئيس الوزراء السابق لي ناك يون، اليوم السبت، ببذل الجهود من أجل تسريع وتيرة الموافقة على لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الطفرات الجديدة في حالات الإصابة بالفيروس.

كما أوضح لي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "سنحاول المضي قدما من أجل الحصول على موافقة استخدام لقاحات ضد كورونا قدر المستطاع في حال كان سلامة استخدامها مضمونة".

وأشار إلى أنه يجرى تطوير علاجات الفيروس في البلاد، وأنه من الممكن تقديم طلبات للحصول على المصادقة المشروطة على الاستخدام في غضون عام.

جدير بالذكر أن مسئولين عاملين بالقطاع الصحي كانوا قد أعلنوا أمس الأول الخميس أن الحكومة الكورية الجنوبية قد اتفقت مؤخرا مع شركة (آسترازينيكا بي إل سي) على شراء لقاح فيروس كورونا.

وقد تسبب فيروس كورونا في إصابة 36 ألفا و915 كوريا جنوبيا ووفاة 540 شخصا حتى اليوم السبت.