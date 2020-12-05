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شباب الإسماعيلي يفوز على بيراميدز رغم النقص العددي

في افتتاحية المجموعة الثالثة إسماعيلي ٢٠٠١ يعود بانتصار علي بيراميدز، في أولي مباريات المسابقة والتي انطلقت عصر اليوم بمركز شباب الجزيرة الجمهورية .

أهداف المباراة سجلها كل من جمال ايتو وعبدالله محمد خلال المباراة التى شهدت تعرض أحد لاعبى الدراويش للطرد ، إلا أن الفريق لم يتأثر بالنقص العددى وسط تألق لعبدالله محمد وزيدان.

تشكيل الفريق كان مكون من..

محمد طارق حارس مرمي

خط دفاع مكون من..

عبدالله محمد

محسن الحجف

احمد عبدالوهاب

محمود الجزار

خط الوسط ..

محمد جمعة

محمود صبحي

احمد زيزو

محمد البحيري

خط الهجوم ..

محمد زيدان

جمال خالد

ويمتلك الفريق جهاز فني مكون من:

ك. حمام ابراهيم مشرف عام لفريق ٢٠٠١

ك. احمد فوزي مدير فني

ك. اسلام كاظم مدرب مساعد

ك. محمد جوهر مدرب حراس

د. حازم عليان اخصائي علاج واصابات

محمد فهمي اداري