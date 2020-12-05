استقالة نائب رئيس البنك المركزي النرويجي بسبب علاقته بالصين

قالت وكالة "رويترز" إن نائب رئيس البنك المركزي النرويجي جون نيكولايسن استقال من منصبه، بعد أن رفض جهاز الأمن تمديد السماح بوصوله إلى البيانات السرية.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء بسبب علاقات هذا الموظف مع الصين، وتحديدا لأن زوجته صينية، فيما أعلن نيكولايسن أن زوجته تقيم بشكل دائم في الصين وهو يعولها ماليا.

وعلى الرغم من أن جهاز الأمن لم يجد أي سبب للشك فيه شخصيا، إلا أن نيكولايسن أكد أن الوضع الحالي لم يترك له فرصة لمواصلة العمل في هذا المنصب.

وجدير بالذكر أن مسؤوليات نيكولايسن في البنك المركزي كانت تشمل الإشراف على صندوق المعاشات التقاعدية النرويجي أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، حيث تقدر أصوله بنحو 1.2 تريليون دولار.

وتزوج نيكولايسن من زوجته الصينية عام 2010، وتم تعيينه في منصبه الحالي عام 2014 وفي أبريل 2020 تم تجديد تعيينه.

وأشار البنك المركزي إلى أن قرار الاستقالة دخل حيز التنفيذ على الفور، ولم يتم بعد اختيار بديل لنيكولايسن.