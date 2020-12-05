الملكة إليزابيث تفقد كلبها العزيز «فولكان دورجى»

قالت صحفية «ديلى ميل» البريطانية، إن الملكة إليزابيث فقدت فولكان دورجى، أحد كلبيها العزيزين عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكلب فولكان كان كلبا من ألمانيا ومن فصيلة كورجى، وقد توفى قبل بضعة أسابيع فى قاعة وندسور.

ومن غير المعروف كم كان يبلغ عمر الكلب دورجى، أو ما سبب وفاته، بعدما كان الحيوان الأليف المخلص للملكة منذ عام 2007.

وقالت المصادر إن فقدان الملكة لـ«رفيقها المخلص» كان بمثابة ضربة موجعة لها لأنها تعشق كلابها، ولم يتبق لها بعد فولكان سوى كلب واحد، وخاصة أن ذلك يأتى بالتزامن مع شهر أعياد الميلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تتخلى الملكة وزوجها الأمير فيليب، البالغ 99 عاما، عن الاحتفالات التى كان المقرر أن تجرى فى قلعة وندسور.

ولطالما اعتنت الملكة بكلابها الخاصة قدر الإمكان، ولديها طريقة للتعامل معها لم يتقنها سوى القليل من الأشخاص، ويظهر ذلك من خلال بعص الصور الملتقطة للملكة مع كلابها فى فترة الخمسينيات.

وتعيش الكلاب فى شقتها الخاصة فى قلعة وندسور وقصر باكنجهام، وتسافر معها إلى ساندرينجهام وكذلك إلى أسكتلندا على متن طائرة خاصة، وتحاول الملكة دائما إطعام كلابها بنفسها، وتخلط طعام هذه الكلاب بملعقة وشوكة، وحتى الآن لا تزال الملكة تحب المشى مع كلابها بنفسها.

يذكر أنه فى عام 2018، نفقت كلبة الملكة إليزابيث الخاصة ويلو، بعد معاناتها من السرطان.

كانت الكلبة ويلو من فصيلة كورجى، وتم منحها إلى الأميرة إليزابيث فى عيد ميلادها الثامن عشر عام 1949، وقد امتلكت الملكة أكثر من 30 كلبا خلال فترة حكمها.

يقال إنه إذا جاءت الملكة مرتدية تاجا، فإن كلابها ترقد بائسة على السجادة؛ أما إذا كانت ترتدى الوشاح على رأسها، فإن الكلات تعرف أن الوقت قد حان للخروج.

وفى مارس الماضى، التقطت الصحافة بعض الصور تظهر أحد الكلاب جالسا فى حضن الملكة عندما انتقلت من قصر باكنجهام إلى وندسور للعزل فى سيارتها الخاصة، أثناء الإغلاق.

ولطالما اعتنت الملكة بكلابها الخاصة قدر الإمكان، ولديها طريقة لم يتقنها سوى القليل.