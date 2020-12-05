مصر للطيران: جاهزون بـ5 طائرات لنقل لقاح كورونا

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الشركة جاهزة بأسطول شحن مكون من ثلاث طائرات شحن إيرباص 330، إضافة إلى طائراتي من طراز بوينج 777؛ لنقل لقاح فيروس كورونا.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن الطائرات ستستخدم في نقل اللقاح إلى مصر كأولوية، مشيرًا إلى الجاهزية لأية طلبات خارجية للنقل إلى أي دولة أخرى.

وأوضح أن الطائرتين من طراز بوينج 777 كانتا خارج التشغيل، متابعًا: «تمت إعادة صيانتهم والتشغيل للمساعدة في عملية الشحن، وستتضمن حاويات خاصة داخلها لنقل اللقاح».

وأشار رئيس مصر للطيران إلى الاستعانة بثلج جاف داخل الحاويات للحفاظ على درجة الحرارة المنخفضة، قائلًا إنه من الممكن استخدام طائرات الركاب في نقل اللقاح.

وأعلنت مصر للطيران عن تجهيز طائرتين من طراز بوينج 777، بمواصفات طبية وفنية خاصة، حيث تم سيتم تزويدهما بثلاجات تحتفظ بدرجات البرودة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لنقل اللقاح من مختلف الدول خلال الشهور الأولى من عام 2021، كما تم تدريب أطقم الطائرات على عمليات النقل الخاصة باللقاح.