 مصدر: أكبر أسطول إيراني في طريقه إلى فنزويلا يضم ناقلات نفط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر: أكبر أسطول إيراني في طريقه إلى فنزويلا يضم ناقلات نفط

د ب أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:03 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:03 م

كشف مصدر على صلة وثيقة بالحظر المفروض على فنزويلا، قيام إيران بإرسال أكبر أسطول لها على الإطلاق من ناقلات النفط إلى فنزويلا، تحديا للعقوبات الأمريكية لمساعدة الدولة المعزولة، في مواجهة نقص كبير في الوقود، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وستساعد بعض ناقلات النفط في الأسطول الذي يضم حوالي عشر سفن إيرانية أيضا في تصدير النفط الخام الفنزويلي، بعد تفريغ الوقود، طبقا لما ذكره المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا لأن تلك الصفقة ليست علنية.

ويوسع نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، من اعتماده على إيران، كحليف الملاذ الأخير، حتى بعد أن تجنبت روسيا والصين تحدي الحظر الأمريكي على التجارة مع فنزويلا.

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