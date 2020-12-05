مقتل 18 شخصا في حادث تسمم بمنجم للفحم جنوب غربي الصين

لقي 18 شخصا مصرعهم؛ بسبب المستوى المفرط لأول أكسيد الكربون في منجم للفحم ببلدية "تشونغتشينغ" جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات البلدية -في بيان اليوم- أنه تم إنقاذ شخص واحد، وعثر على جثث 18 آخرين عقب الحادث الذي وقع في منجم "دياوشويدونغ" للفحم بمنطقة "يونغتشوان"، فيما تواصل أجهزة الإنقاذ البحث عن 5 عمال آخرين حيث كان 24 عاملا في المنجم وقت الحادث.

وأوضحت السلطات أن العمل في المنجم معلق منذ نحو شهرين، إلا أن الحادث وقع حينما قام عمال المنجم بتفكيك بعض المعدات من الداخل.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث، فيما تجري السلطات المختصة تحقيقات حاليا للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.