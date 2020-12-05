وزير قطاع الأعمال: إنهاء 95% من أعمال تطوير محلج الزقازيق

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى محافظة الشرقية حيث تفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحي حول أعمال التطوير التي تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، وذلك بحضور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية.

وبلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، حيث من المقرر وصول الماكينات من الهند في يناير المقبل على أن يبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2021.

وستتم عمليات الحليج في المحلج المطور آليا دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالِ تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوي الذي يتم في المحالج القديمة.

كما يضم المحلج معمل HVI لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).