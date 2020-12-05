الجيش الوطني الليبي يرصد سفنا حربية تركية في خليج سرت

أكد الجيش الوطني الليبي، رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية، ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.

وأضاف أنه "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".

ورجح مدير التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن يكون الغرض من هذا التحرك العسكري التركي البحري هو استبدال السفن التركية المتواجدة منذ فترة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنهم لم يدخلوا المياه الإقليمية ولا يوجد أي مؤشر على إمكانية اقترابهم من منطقة الهلال النفطي.

وقلل المحجوب من أهمية هذا التحرك التركي، مؤكدا أن أنقرة غير قادرة الآن على القيام بأي خطوات عسكرية لأسباب محلية وإقليمية ودولية، في إطار عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.