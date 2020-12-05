 البنتاجون: صفقة «إف 35» مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير - بوابة الشروق
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البنتاجون: صفقة «إف 35» مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير

رويترز
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 7:39 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 7:39 ص

أعلنت مسؤولة في البنتاغون أن عقد بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل.

وقالت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي غرانت ردا على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جدا".

وأضافت أن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر تعليقا على الصفقة إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات... وليس هناك أي جدول زمني محدد".

يذكر أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس في نوفمبر الماضي بأنها وافقت على بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، إضافة لطائرات استطلاع مسيرة من نوع MQ-9B وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 23.37 مليار دولار.

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