الجزائر تدعم جهود الكويت الرامية إلى حل الأزمة بين دول الخليج

أعربت الجزائر، اليوم السبت، على لسان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، دعمها لجهود الكويت الرامية إلى حل الأزمة بين دول الخليج.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، مساء السبت، أكد بوقدوم في تصريح له عقب محادثات جمعته بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، موقف الجزائر المبدئي الداعم لكل الجهود التي تصب في إطار ترقية الحلول السياسية للأزمات.

وعبر وزير الشؤون الخارجية، عن دعم الجزائر لجهود الكويت، متمنيا أن «تكلل بالنجاح وأن تعود بالخير على جميع شعوب المنطقة وأن يكون لها الأثر الإيجابي لحل باقي الأزمات في المنطقة، خاصة الوضع في اليمن».

وأعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

وأعرب أمير الكويت، عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرًا؛ للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء.