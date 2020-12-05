ميك شوماخر يستعد لحسم لقب فورمولا تو

يتطلع ميك شوماخر لحسم لقب بطولة فورمولا-2 لسباقات السيارات غدا الأحد بعد العرض القوي الذي قدمه في البحرين اليوم السبت.

ويستعد نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات، للسير على نهج والده عندما يخوض فعاليات الموسم المقبل لفورمولا-1 عبر بوابة فريق هاس.

وعلى الأرجح سيتوج ميك شوماخر بطلا لفورمولا-2 بعد أن تقدم من المركز الثامن عشر إلى المركز السابع خلال سباق البحرين اليوم السبت والذي يعتبر الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ويحتاج البريطاني كالوم ايلوت للفوز بسباق الغد في البحرين أيضا، مع خروج شوماخر من قائمة أول عشرة متسابقين لكي يحرم منافسه الألماني من التتويج باللقب.