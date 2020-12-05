 طوكيو تسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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طوكيو تسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا


نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 9:31 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 9:31 ص

أعلنت عاصمة الحكومة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن في العاصمة بلغ 43 ألفا و377 إصابة.

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