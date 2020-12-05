طوكيو تسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت عاصمة الحكومة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن في العاصمة بلغ 43 ألفا و377 إصابة.