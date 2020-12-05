تشكيل «مجلس الشركاء» يفجر خلافات سياسية فى السودان

أعلن مجلس الوزراء السودانى، رفضه تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، ودعا إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية.

وأوضح المجلس فى بيان أن ما جرى الاتفاق عليه مع مجلس السيادة بشأن مجلس الشركاء كان قاصرا فقط على أنه كيان تنسيقى لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن قرار المجلس السيادى لم يأخذ فى الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والتى ذكرها خلال اجتماعه الأخير مع ممثلين عن قوى «الحرية والتغيير» وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

ولفت مجلس الوزراء فى بيانه إلى أن الاختصاصات الواردة فى قرار تشكيل مجلس الشركاء تعطى انطباعا بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، مشيرا إلى أن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يأخد فى الاعتبار مكونى المرأة والشباب، وهو ما «يتعارض» مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية.

وأكد مجلس الوزراء السودانى فى بيانه أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هى «سلطة حصرية» منوطة بالمجلس التشريعى، والذى يقتضى الأمر الإسراع فى تشكيله.

من جانبها، أعلنت 22 من تنسيقيات لجان المقاومة فى الخرطوم رفضها التام لمجلس شركاء الحكم الانتقالى، قائلة إن «المجلس له اتجاه واضح لسيطرة العسكريين على سدة الحكم طول الفترة الانتقالية»، على حد تعبيرها، وشددت على أنها ستتصدى لأى محاولة لما وصفته بـ«إجهاض الثورة»، وفقا لصحيفة «الراكوبة» السودانية.