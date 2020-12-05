فولوس ينفي تعرض وردة لهجوم من الجماهير خلال التدريبات

نفى نادي فولوس اليوناني، تعرض عمرو وردة، لاعب الفريق، لأي هجوم من قبل الجماهير، خلال تدريبات أمس الجمعة.

وكان تقرير يوناني قد ذكر أن عمرو وردة تعرض لهجوم من مجموعة من الجماهير خلال تدريب فريقه الجمعة.

ونشر موقع «SPORTDOG » اليوناني أن وردة كان في الحصة التدريبية مع فريقه في العاصمة أثينا استعدادا لمواجهة أولمبياكوس السبت بالدوري اليوناني، عندما تعرض للهجوم.

وقال التقرير إن حوالي 40 إلى 50 مشجعا يرتدون شعارات أولمبياكوس وبانيونيوس، هاجموا وردة خلال التدريب وأطلقوا تجاهه الألفاظ البذيئة، بسبب عداوتهم مع نادي باوك الذي لعب له وردة في السابق.

ولكن النادي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا من خلال بيان رسمي، ذكر فيه: «نود أن نشير بأن ما نُشر في الصحافة حول تدريبنا الأخير ليس صحيحا. ما حدث في تمرين اليوم كان شجارا صغيرا بين بعض المشجعين وأعضاء بانيونيوس، دون أن يتعرض أحد لأي شخص من فريقنا، وقد انتهى التدريب بشكل طبيعي».

ويلتقي فولوس حامل اللقب أمام أولمبياكوسفي الجولة 11 من الدوري اليوناني.