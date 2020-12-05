الأمين العام للأمم المتحدة يحث أرمينيا وأذربيجان على استئناف المفاوضات

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أرمينيا وأذربيجان، على استئناف المفاوضات برعاية الرؤساء المشاركين بمجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ للتوصل إلى حل سلمي ودائم في النزاع حول إقليم كاراباخ.

وحض جوتيريش -في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم السبت- الحكومتين والشعبين الأرميني والأذربيجاني على أن يسلكا طريق الحوار لإرساء السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعوب المتأثرة في كاراباخ، جراء النزاع الأخير، مطالبا بتعاون كامل من جانب الأطراف لضمان "وصول حر" لتوصيل المساعدات.

يأتي بيان جوتيريش غداة تصريح مشترك للولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، يعيد التأكيد على أهمية هذه الهيئة، في وقت تطالب تركيا بصيغة جديدة للمفاوضات تكون جزءا منها.