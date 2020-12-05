إسقاط أحكام بالإعدام بحق ثلاثة متظاهرين إيرانيين

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أعلنت هيئة القضاء الإيرانية اليوم السبت أنه جرى إسقاط أحكام الإعدام بحق ثلاثة شباب إيرانيين كانوا قد شاركوا في مظاهرات العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن طلب الاستئناف قوبل وأنه سوف يتم نظر القضية في محكمة أخرى.

وكان باباك باكنيا، محامي المدعي عليهم، قد أعلن سابقا الاستئناف على منصة التدوينات الصغيرة تويتر.

وأثارت أحكام الإعدام بحق الشباب الثلاثة احتجاجات عبر البلاد في يوليو الماضي، فيما استخدم أكثر من مليوني إيراني وسم "لا للإعدام" ليظهر خلال 24 ساعة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وتدخل كبير القضاة إبراهيم رئيسي شخصيا وأيد إجراء المزيد من التحقيقات للحكم الملزم قانونيا بالفعل.

وفي نوفمبر 2019، أدت الزيادة في أسعار البترول إلى أيام من الاضطرابات في إيران شنت فيها قوات الأمن حملة إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين.

ووصفت القيادة السياسية المتظاهرين حينها بأنهم مرتزقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية –وهم الأعداء اللدودين لإيران- وقالت إنهم يريدون إضعاف أو حتى الإطاحة بالنظام الإيران.

وبحسب التقارير المؤكدة، سقط مئتا قتيل بين متظاهر وشرطي، خلال اعمال الشغب. وتحدثت مصادر أجنبية عن المزيد من الوفيات.

وبالإضافة لذلك، جرى القبض على أكثر من ألف متظاهر آنذاك، بحسب السلطات.

ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن أي معلومات دقيقة بشأن الوفيات خلال المظاهرات.