تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمشاركة كافة الجهات لتنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري بمناطق مختلفة بالمحافظة، استكملت إدارة السياحة بالديوان العام المبادرة، التي أطلقتها مسبقاً لتجميل أكشاك الكهرباء، وتحويلها إلى لوحات فنية تجسد وتعبر عن محاور مختلفة، وتُعلي من الحس والذوق الفني.

وتم البدء في تنفيذ تلك الأعمال بأكشاك الكهرباء بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، وذلك تزامنًا مع أعمال تطويره التي تجري خلال الفترة الحالية، إذ تم تجسيد صورة للشاعر الراحل فارق شوشة، أحد أبناء دمياط البارزين بمسقط رأسه في قرية الشعراء، وذلك تخليدًا للذكرى الرابعة لوفاته في عام 2016، حيث جاء ذلك بمشاركة تطوعية من الفنانين رزق السيد ومحمد موافي.