سلطنة عمان تؤكد التزامها بحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم السلام والاستقرار

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التزام بلاده بحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم السلام والاستقرار.

وقال الوزير العماني - خلال كلمته بأعمال منتدى "حوار المنامة" وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إن المشاركة متعددة الأطراف تصنع النجاح في عالم مترابط.. مضيفا: "تتطلع سلطنة عمان لتحقيق الكثير من الرؤى في مجال تنشيط المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.. كما أن الأمن المجتمعي مكون أساسي لتحقيق الأمن الشامل، ووجود نسيج مجتمعي وبيئة اقتصادية آمنه لتحقيق النجاح".

وأضاف:" عندما نضع في اعتبارنا أمن المنطقة لا يمكن أن نغفل أهمية وجود استراتيجية تقوم على توسعة مضامين الحوار ومفهوم الأمن بحد ذاته، بالاعتماد على الموارد الجماعية".

ويعقد حوار المنامة الذي انطلق، أمس الجمعة، في نسخته الـ16، ويستمر على مدار 3 أيام، لمناقشة قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية بالإضافة إلى التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط.