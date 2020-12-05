أمريكا تسجل 225 ألفا و201 إصابة و2500 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية،225 ألفا و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وذكرت الجامعة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "أن عدد الوفيات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الفيروس في البلاد بلغ 2500".

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن تنقلات ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، وهي أرقام مشابهة لذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.