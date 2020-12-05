ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا، عصر اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، ضرب الزلزال منطقة غازي باشا البحرية بولاية أنطاليا جنوب البلاد، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 77.58 كيلومتر تحت سطح البحر.

ولم ترد بعد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

كانت ولاية أزمير غرب تركيا قد تعرضت لزلزال في شهر أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

وشعر سكان بعض المناطق في القاهرة بهزة أرضية خفيفة.