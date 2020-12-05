أمطار وبرودة بالإسكندرية في ثان أيام نوة «قاسم»

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، تقلبًا فى الأحوال الجوية في ثان أيان نوة "قاسم"، مصاحبة بموجة من الطقس البارد الممطر، وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع في موج البحر نحو 4 أمتار.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال تلك الظواهر، بالتزامن مع استمرار الدراسة وحركة التداول والشحن.

وشدد المحافظ اللواء محمد الشريف، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول المرتقبة خاصة في المناطق الساخنة في عدد من العزب المنخفضة عن مستوى الأرض والمناطق التي بها تكثر بها العقارات العشوائية، تحسبًا لدخول المياه داخل المنازل بالتزامن مع موجة الطقس السيء.

وأشار "الشريف"، إلى أن مياه الأمطار خلال العامين الماضي والحالي أضعاف الطاقة الاستيعابية للمحافظة نتيجة التغيرات المناخية، مناشدًا المواطنين عدم النزول إلى الشارع إلا للضرورة القصوى حفاظًا عليهم، وعلى الحركة والسيولة المرورية.

وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، عددًا من البيارات بمنطقة وسط؛ للتأكيد على الحد الآمن في جرين بلازا وسبورتنج، وكليوباترا وسيدي جابر وسموحة الجديدة.

فيما وجه رئيس حي منتزه ثان اللواء أشرف بهجت، بعمل مصدات للأمواج بالشواطئ بنطاق الحي، كإجراء احترازي خلال النوات القادمة وتطهير عدد الشنايش بنطاق الحي لاستيعاب مياه الأمطار الغزيرة، بالتزامن مع إنشاء شنيشة للأمطار بطريق الكورنيش بالمندرة بحري.

وأهابت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنيين اليوم السبت، بتوخي الحذر خلال النوة المقبلة "قاسم"، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية، والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.