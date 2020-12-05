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إصابات كورونا في المغرب تتخطى الـ372 ألفا

رويترز
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 7:34 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 7:34 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3996 إصابة و73 وفاة جديدة بكورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بلغ 372620 حالة، فيما وصلت الوفيات لـ6136 حالة.

وأشارت إلى تماثل 4827 حالة للشفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين لـ323814 حالة.

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