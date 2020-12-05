الزراعة: استقبال حيوانات جديدة بحديقة الجيزة لم نشهدها من قبل

أعلن الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، عن استقبال حديقة حيوان الجيزة لحيوانات جديدة لم نشهدها من قبل، على حد قوله.

وقال رجائي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح السبت، إن حديقة حيوان الجيزة بصدد استقبال سبع البحر وجمل الباكا بالإضافة إلى ثلاث زرافات، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير في الحديقة.

وأوضح أنه سيتم استيراد الزرافات من جنوب إفريقيا، متوقع وصولهم إلى مصر منتصف شهر يناير المقبل؛ بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج الصحي.

وأضاف أنه جاري تطوير البيت القديم للزرافات في حديقة الحيوان، حيث ستبلغ مساحته فدانين؛ وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة للزرافات.