غيتانجالي راو: المراهقة التي منحتها مجلة تايم لقب «طفل العام»

وفي مقابلة مع مجلة تايم أجرتها معها الممثلة والناشطة في المجال الإنساني أنجلينا جولي، قالت راو إنها لا تشبه "عالِمك النموذجي".

وأضافت قائلة: "كل ما أراه على شاشة التلفزيون هو أن العالِم رجل كبير في السن، وعادة ما يكون رجلا أبيض".

وتابعت قائلة لقد بات هدفي فعلاً ليس فقط ابتكار أجهزتي الخاصة لحل مشكلات العالم، ولكن أيضا لإلهام الآخرين للقيام بذلك أيضا، لأنه من التجربة الشخصية ليس من السهل ألا ترى أي شخص آخر مثلك".

وقالت راو، وهي من ولاية كولورادو الأمريكية، إن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل.

وأضافت قائلة لمجلة تايم: "إن جيلنا يواجه العديد من المشاكل التي لم نشهدها من قبل، ولكن في نفس الوقت نواجه مشاكل قديمة لا تزال قائمة".

وتوضح قائلة: "مثلاً، نحن نجلس هنا والعالم يواجه وباءً جديداً، وما زلنا نواجه مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان، وهناك مشكلات لم نكن مسؤولين عنها ولكن يتعين علينا الآن حلها مثل تغير المناخ والتنمر عبر الإنترنت مع دخول التكنولوجيا".

وتعد جائزة مجلة تايم هي أحدث وسام لراو.

فقد أطلق عليها سابقا لقب "أفضل عالم شاب في أمريكا" لاختراعها اختبارا سريعا ومنخفض التكلفة لاكتشاف المياه الملوثة بالرصاص.