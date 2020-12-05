وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان سبل تنفيذ اتفاق السلام في كاراباخ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا، اليوم السبت، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، تنفيذ اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناجورني كاراباخ والذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية روسية.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان- أن الوزيرين الروسي والأذري ناقشا تنفيذ الاتفاق، الذي توصل إليه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر الماضي.



وأضاف بيان الخارجية الروسية أن المباحثات بين الوزيرين تطرقت أيضا إلى طريقة تعامل الطرفين مع قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في كاراباخ، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي والموضوعات المطروحة على الساحة الدولية.