Wabtec الأمريكية تنتهى من تسليم 110 جرارات بقيمة 602 مليون دولار إلى وزارة النقل فى فبراير المقبل

تعتزم شركة Wabtec الأمريكية تسليم 10 جرارات إلى وزارة النقل خلال شهر فبراير المقبل تمثل الدفعة الاخيرة من صفقة 110 جرارات تعاقدت الشركة على توريدها بقيمة 602 مليون دولار، تبعا لتصريحات المهندس إسلام فتحى المديرى التنفيذى للشركة فى مصر.

أضاف فتحى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان شركته وبالرغم من جائحة كورونا العالمية والتحديات التى واجهت الشركة تمكنت من تسليم 100 جرار لهيئة السكك الحديدية خلال العام الجارى.

وتمتلك الشركة عقد صيانة مع وزارة النقل لمدة 15 سنة بتكلفة حوالى 259 مليون دولار تتضمن توريد قطع الغيار والدعم الفنى لصيانة القطارات.

كما سيتم تأهيل 81 جرارت تابعة لأسطول هيئة السكك الحديدية وتقوم الشركة الآن بشحن قطع الغيار اللازمة وستقوم الشركة بتأهيل الجرارات طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه، وستحاول الشركة إنجاز المشروع فى اقل مدة ممكنة من وصول قطع الغيار, مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تأهيل 11 جرارا منها، وتعمل الآن على الانتهاء من الجرار الـ 12.

على جانب آخر، انتهت شركة Wabtec الأمريكية من تصنيع جرارات FLXdrive تعمل بالبطاريات التى يتم شحنها بالكهرباء، تبعا لتصريحات فتحى.

اضاف أن شركته أول من صنع الجرارات التى تعمل بالبطاريات التى يتم شحنها بالكهرباء على مستوى العالم والتى تستطيع ان تعمل وتستخدم على الخطوط الرئسية بنظام consist وبذلك تساهم تلك التكنولوجيا فى توفير كبير لاستهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الحرارية والتلوث البيئى.

وتتمتع تلك الجرارات بنظام تحكم بالطاقة FLXdrive من سعة تبدأ من 2400 KWh وحتى 6000 KWh. ومن مميزات هذا النظام هى أن الجرار يستطيع أن يعيد توليد الطاقة عن طريق نظام الفرامل والفرامل الدينامكية إلى جانب الشحن عن طريق الكهرباء. وبذلك لا يتطلب استخدام تلك الجرارات إلى تغيير فى البنية التحتية للسكك الحديدية سوى تغيرات طفيفة مثل اضافة نقط شحن بالمقارنة للتكاليف الباهظة لانشاء خطوط كهربائية. كما تمتلك الجرارات القدرة على قطر بضائع بحمولة تصل إلى 5 آلاف طن.

بحسب المدير التنفيذى سيتم إجراء تجارب التشغيل على الجرارات الـ Pilot مطلع العام المقبل فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمكنت الشركة من تصنيع جرارات تعمل بالغاز الطبيعى المسال LNG كبديل للوقود العادى بهدف تخفيف حجم التلوث واستهلاك الوقود.

وتستحوذ الشركة على عدد ضخم من الجرارات التى تعمل على مستوى العالم بواقع 23 ألف جرار تقريبا كما انها تنفرد بمنتجات رقمية ونظم سوفت ويرعديدة على سبيل المثالLocotrol, Trip Optimiser, Expert on Alert, RM&D, Movement Planner, Yard Planner وغيرها مما يوفر للسكة الحديد الكثير من التكلفة، وفى الوقت نفسه ترفع من كفاءة التشغيل، بالاضافة إلى مكونات بواجى عربات البضاعة و منتجات لقطاع المترو مثل أجهزة التكييف والأبواب وغيرها.