موريتانيا تعرب عن ارتياحها لجهود الكويت في حل الأزمة الخليجية

أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن ارتياحها الكبير للجهود التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة من أجل رأب الصدع بين الأشقاء في منطقة الخليج العربي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج اليوم السبت، أن ما حققته الأطراف خلال الأسابيع الماضية سيكون له أثر إيجابي في وضع حد للأزمة الراهنة.

وفيما يلي نص البيان، نقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»:

«تتابع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بارتياح كبير، الجهود الطيبة التي تضطلع بها، منذ بعض الوقت، دولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في منطقة الخليج العربي.

وإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تشيد بهذه المبادرة، لترجو لها التوفيق في التوصل إلى مصالحة تضع حدا للأزمة الراهنة، وتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ولا شك أن التقدم الذي حققته الأطراف، خلال الأسابيع الماضية، سيكون له بالغ الأثر في وضع حد للأزمة، فضلا عما سيكون له من الأثر الإيجابي في تعزيز العمل العربي المشترك الذي تطمح إليه شعوب المنطقة».

وأعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

وأعرب أمير الكويت عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرًا؛ للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء.