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أعداد جريدة الشروق
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الصحة التونسية: شفاء 76 ألفا و441 حالة من فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 11:28 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 76 ألفًا و441 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 102 ألف و991 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 5 آلاف 47 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 288 حالة، إلى جانب 112 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3526 حالة، فيما سجلت 1091 إصابة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 102 ألف و991 حالة.

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