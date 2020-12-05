الجزائر تستأنف غدا الطيران الداخلي جزئيا واستمرار تعليق الرحلات الخارجية

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية الداخلية "جزئيا" اعتبارا من غد الأحد، فيما تبقى الرحلات الخارجية التجارية من وإلى الجزائر معلقة لحين إشعار آخر.

وقالت وزارة النقل الجزائرية - في بيان مساء اليوم - "تعلن وزارة النقل عن عودة الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من يوم غد الأحد عبر برنامج يومي للرحلات أعدته الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجزائر".

وأضاف البيان أنه فيما يخص الرحلات الدولية من وإلى الجزائر فإنها تبقى مرتبطة فقط بإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، ولا تشمل الرحلات التجارية التي لم تتخذ السلطات العليا للبلاد أي قرار بشأنها، وتبقى معلقة إلى إشعار آخر.

وتستأنف غدا الرحلات الداخلية إلى الولايات الجنوبية، فيما تستأنف الرحلات إلى الولايات الشمالية بنسبة 50% كمرحلة أولى.

يذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.