مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني يجتمع سعيا وراء تحقيق توافق سياسي

عقدت لجنة القيادة بمجلس المصالحة الوطنية الأفغاني اليوم السبت أول جمعية عامة لها على الإطلاق، في محاولة لحشد إجماع سياسي مطلوب لعملية السلام الهشة.

وقال رئيس المجلس، عبد الله عبد الله، إن عقد الجمعية خطوة مهمة في حشد الدعم السياسي لعملية السلام ، و مشورة أعضاء اللجنة - وهم كبار القادة السياسيين الأفغان - مرغوبة للغاية كجزء من العملية.

وشكر عبد الله عبد الله طالبان على موافقتها على المشاركة في المحادثات: وقال "يجب ألا تكون لدينا رؤية هادفة للربح فيما يتعلق بعملية السلام. في الحرب ، لن يستفيد أحد".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن المرحلة الأولى من المحادثات كانت صعبة ، لكنها اكتملت ، والعملية الآن في مرحلتها الثانية.

وأضاف غني: "العملية تحتاج الآن إلى مشورة مستمرة ، وعلينا الاتفاق على المزيد من الخطوات التي نتخذها".

وأعلن القادة السياسيون البارزون الذين حضروا الاجتماع عن دعمهم لهذه العملية.

ومن بين المسؤوليات الأخرى، تم تكليف اللجنة بقيادة فريق التفاوض الأفغاني المكون من 21 عضوا ومقره الدوحة في المحادثات المباشرة مع طالبان.

وقبل الاجتماع ، قال مجيب رحيمي المتحدث باسم عبد الله ، إن اللجنة ستوفر دعما سياسيا مستقرا لفريق التفاوض الأفغاني.

وتأتي المحادثات في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين طالبان والولايات المتحدة في شباط/فبراير في محاولة لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب في أفغانستان وفتح الطريق أمام انسحاب جميع القوات الدولية من البلاد.