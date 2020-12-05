 حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة في ولاية جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات - بوابة الشروق
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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة في ولاية جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 8:48 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 8:48 ص

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية في محكمة ولاية جورجيا لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية هناك.

وهذا أحدث طعن ضمن سلسلة من الطعون القانونية التي تهدف إلى تغيير خسارة ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الإدارة إن الدعوى ستشمل أقوالا تحت القسم يدلى بها سكان جورجيا يوضحون فيها حدوث تلاعب.

وأقام معسكر ترامب عددا كبيرا من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في محاولة فاشلة لتحويل هزيمته في انتخابات 3 نوفمبر إلى فوز، وقد رفضت المحاكم كل هذه الدعاوى تقريبا.

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