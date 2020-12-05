 وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره العماني سبل دعم العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره العماني سبل دعم العلاقات بين البلدين

المنامة - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 11:49 ص

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم، أن الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، تطرق إلى التأكيد على العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما ترتكز عليه من صلات وروابط، والرغبة المشتركة لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع في المجالات كافة، كما تم استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.


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