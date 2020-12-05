ارتفاع عدد إصابات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم لنحو 8 آلاف حالة

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف جالياتها في العالم؛ ليصل إلى 7 آلاف و965 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 321 وفاة.

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - أن سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، أفادت اليوم بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية والطلبة هناك، ليرتفع عدد الإصابات إلى 13 حالة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة عند 94 حالة، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليستقر عدد الإصابات عند 5 آلاف و42 إصابة.