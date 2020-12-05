زعماء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يمنحون اتفاق ما بعد بريكست فرصة جديدة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجتمعان مرة أخرى لإجراء مفاوضات غدا الأحد في محاولة لإنقاذ اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في اللحظة الأخيرة.

وإثر اتصال هاتفى بين فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قالت فون دير لاين إن المحادثات يجب أن تستمر برغم الخلافات الكبيرة وذلك بعد أن كان كبار المفاوضين قد دعوا أمس الجمعة إلى توقف المفاوضات لفترة من الوقت لعدم إحراز تقدم ،

وقالت في بيان: "أكد الجانبان أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم حل هذه القضايا. ولدى إدراكنا لخطورة هذه الخلافات، اتفقنا على ضرورة بذل فرق التفاوض جهدا إضافيا لتقييم ما إذا كان يمكن حلها".