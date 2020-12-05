المسبار الفضائي الياباني هايابوسا 2 يطلق كبسولة باتجاه الأرض

ذكر علماء يابانيون أن المسبار الفضائي "هايابوسا2" أطلق كبسولة باتجاه الأرض، يعتقد أنها تحتوي على عينات من الكويكب "ريوجو"، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وذكر فريق المشروع التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جيه.إيه.إكس.إيه) أن عملية الإطلاق جرت الساعة الثانية والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت اليابان.

ومن المقرر أن تدخل الكبسولة الغلاف الجوي للأرض قبل وقت قصير من الساعة الثانية والنصف صباح غد الأحد، قبل هبوطها في صحراء بجنوب استراليا.

ومن المفترض أن تهبط الكبسولة، التي يبلغ حجمها 40 سنتيمترا فقط، على الأرض في الفترة من 1747 و1757 بتوقيت جرينتش في الصحراء، بالقرب من منطقة "ووميرا" في جنوب استراليا، بعدها سيتم نقلها لليابان لإجراء التحليل اللازم في حزيران/يونيو المقبل.

وتمثل مناورة الهبوط المذهلة نهاية مهمة، بدأت في كانون أول/ديسمبر 2014، بإطلاق المسبار الفضائي "هايابوسا 2" من اليابان.

ومن المقرر أن ينطلق المسبار "هايابوسا2" الآن لكوكيب آخر بالقرب من الأرض، الذي سيصل إليه في غضون عشر سنوات تقريبا.