محافظ بني سويف يتابع جهود تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ سريانه في الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة؛ لاستعراض الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في مجال تطبيق مواعيد غلق المحلات، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

واستعرض غنيم تقارير الوحدات المحلية بشأن متابعة تنفيذ قرارات تنظيم مواعيد المحال التجارية، والتي تضمنت الإشارة إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالمرور اليومي لمتابعة الالتزام بالموعيد المقررة، والتي بموجبها تبدأ المحال التجارية نشاطها في 7 صباحًا والغلق 11 مساء صيفًا و10 مساء شتاءً، فيما تبدأ المطاعم العمل من 5 صباحًا وتغلق 1 صباحًا في الصيف، و12 منتصف الليل شتاءً، في حين تبدأ الورش داخل الكتل السكنية 8 ص وتنتهي 7مساء صيفًا، و6 مساء شتاء، فيما يتم فتح المحال التجارية "يومي الخميس والجمعة" من 7 صباحًا، وتغلق 12 مساءً صيفًا و11 مساء شتاءً، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا صيفًا وشتاءً.

ووجه بضرورة استمرار التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات التنفيذية المعنية؛ لضمان الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، مشيرًا إلى تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية، المعنية بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية؛ لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد الجديدة.

وأشار إلى أن المواعيد الجديدة التي أقرتها الحكومة تستهدف تحقيق الانضباط بالشارع، والقضاء على العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية، وتوفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية المعنية؛ للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي المظهر الحضاري والجمالي على الشوارع والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة، مناشداً المواطنين من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، بالتعاون لتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة.