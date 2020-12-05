دبي تسجل 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس احتفالا باليوم الوطني

سجلت إمارة دبي بالإمارات 3 أرقام بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وقال مسئولون في القرية العالمية بدبي للصحفيين، اليوم السبت، إنه تم تسجيل الأرقام القياسية ضمن احتفالات القرية باليوم الوطني رقم 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحوا أن الرقم الأول تم تسجيله بتجميع أكثر من 1000 علم من أعلام الإمارات؛ لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام في العالم، والتي شكلت رقم 49.

كما تم تحقيق الرقم القياسي لأكبر لوحة فسيفساء باستخدام بطاقات دخول (لتشكيل علم) حيث تم استخدام 9200 بطاقة ملونة بألوان العلم لتشكيل علم الإمارات عملًا فنيًا لافتًا.

وحطمت القرية العالمية الرقم القياسي لأكبر جملة مجمعة باستخدام الأغطية البلاستيكية، إذ تم إستخدام ما يزيد عن 14 ألف غطاء بلاستيكي لتشكيل عبارة "عيشي بلادي" من النشيد الوطني الإماراتي.

والقرية العالمية هي متنزه سياحي، يجمع نماذج لأشهر معالم العالم، وتقدم لضيوفها طيفًا واسعًا من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تجذب ملايين الزوار والسائحين على مدار 5 أشهر كل عام.