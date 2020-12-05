تعرفي على الكمية التي يحتاجها الرضيع من الحليب الصناعي يوميا

كمية اللبن التي يجب أن يحصل عليها الرضيع، من أكثر الأمور التي تشغل الأم بعد الولادة، وحينما يعتمد الطفل على الحليب الصناعي تكون المهمة أصعب؛ لأنه يجب تحضير كميات تكفي لتغذيته، ومعرفة علامات الشبع أو الحاجة لكمية زائدة.

وبحسب موقع "بيبي سنتر" الأمريكي الخاص بالحمل والولادة، فإن شهية الرضيع تختلف من يوم لآخر، ويكون ذلك بسبب تغير حجم جسمه وتطوره؛ لهذا يجب معرفة علامات الجوع والشبع التي ستظهر عليه منذ الولادة.

وحينما يكون الطفل جائعًا، ستلاحظ الأم أنه يدير رأسه ويفتح فمه وقد يقوم بحركات الرضاعة كوضع يديه في فمه ليعبر عن جوعه، وخلال الرضاعة، يجب مراقبة علامات الشبع التي ستتركز على بطء سحب الطفل للحليب وحاجته للنوم والهدوء.

وإذا لم تكن الأم قادرة على ملاحظة هذه العلامات، فيمكنها الاستعانة بالكمية التقريبية التي تكفي الطفل من الحليب الصناعي، حيث سيحتاج الرضيع ما بين 150 و200 مل من الحليب الاصطناعي لكل كيلوجرام من وزن جسمه كل يوم، وبذلك إذا كان وزن الطفل 3 كيلوجرامات، فسوف يحتاج ما بين 450 و600 مل من الحليب على مدار 24 ساعة، وإذا كان معتادًا على الرضاعة 8 مرات في اليوم، ففي كل مرة عليه أخذ 55 إلى 75 مل، وحساب ذلك سهل لأن "الببرونة" مرسوم عليها الكميات.

ويمكن في الأسبوع الأول أن يتقبل الطفل كمية حليب أقل من المذكورة؛ لأن معدته صغيرة، وسوف تزيد الكمية مع الوقت.

وكمية الحليب التي يحتاجها الطفل بشكل عام منذ ولادته، تبدأ ما بين 30 إلى 60 مل لكل كيلوجرام من وزنه في الأيام الأربعة الأولى، ويفضل أن يحصل على 8 رضعات في اليوم، وبمجرد انتهاء أسبوعه الأول، سيحتاج لحوالي 150 مل لكل كيلوجرام يزنه، وكلما يكبر يزيد حجم معدته واحتياجه للغذاء، إلى أن يصل في اليوم إلى 200 مل لكل كيلوجرام من وزنه.

وبمجرد أن يصل الطفل لعمر 6 أشهر، سوف يقل احتياجه للحليب وسيحصل على حوالي 120 مل يوميًا لكل كيلوجرام يزنه؛ لأنه سيتغذى على أطعمة أخرى لينة تقدم إليه، وبمجرد أن يعتمد على الأطعمة أكثر، سيحتاج إلى كمية حليب أقل، وعندما يبلغ عامه الأول، يمكن منحه الحليب العادي كامل الدسم بدلًا من الصناعي.