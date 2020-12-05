الدستورية العليا في ألمانيا تؤكد حظر مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا

أكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا حظر تنظيم مظاهرة مناهضة لسياسية احتواء جائحة كورونا من تنظيم حركة "التفكير الجانبي".



ورفضت المحكمة اليوم السبت طلبا عاجلا من الحركة، حسبما أعلن متحدث قضائي اليوم في كارلسروه.



وأيدت المحكمة بذلك قرارين سابقين بالحظر من المحكمة الإدارية الابتدائية والمحكمة الإدارية العليا في بريمن.



وحظرت السلطات في بريمن يوم الثلاثاء الماضي المظاهرة التي سجلت لتنظيمها ظهر اليوم السبت من قبل حركة "التفكير الجانبي".



وكان من المنتظر أن يشارك في الاحتجاج نحو 20 ألف شخص.



وقالت المحكمة الابتدائية في بريمن إن حظر الاحتجاج هو الإجراء الأكثر سهولة في التطبيق، بدلا من فرض قواعد النظافة والتباعد بين الافراد التي لن يحترمها المحتجون في النهاية لأن هذا ليس قابلا للتطبيق.



وذكرت حركة "التفكير الجانبي" مبررة استئنافها أمام المحكمة الدستورية: "الحقوق الأساسية للأفراد ذات أهمية أساسية ولا يجب تقييدها بأي شكل من الأشكال حتى في حالة حدوث جائحة".