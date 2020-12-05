وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ترحب بجهود البحرين في ترسيخ عصر جديد للسلام

رحبت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وها، بجهود البحرين للإسهام في ترسيخ عصر جديد من السلام والازدهار بتوقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وأشادت الوزيرة -خلال مشاركتها في حوار المنامة وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- بتطرق المنتدى هذا العام إلى تأثيرات جائحة "كوفيد-19" والتحديات التي تشكلها على المستويات الأمنية والاقتصادية، مشيرة إلى أن رؤى البحرين الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط ستسهم في تدشين حقبة من النماء والتطور في المنطقة.

وأكدت الوزيرة الكورية أن بلادها ستظل ملتزمة بالتعاون والعمل المشترك مع البحرين.