 وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ترحب بجهود البحرين في ترسيخ عصر جديد للسلام - بوابة الشروق
السبت 5 ديسمبر 2020 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ترحب بجهود البحرين في ترسيخ عصر جديد للسلام

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
المنامة - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:14 م

رحبت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وها، بجهود البحرين للإسهام في ترسيخ عصر جديد من السلام والازدهار بتوقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وأشادت الوزيرة -خلال مشاركتها في حوار المنامة وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- بتطرق المنتدى هذا العام إلى تأثيرات جائحة "كوفيد-19" والتحديات التي تشكلها على المستويات الأمنية والاقتصادية، مشيرة إلى أن رؤى البحرين الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط ستسهم في تدشين حقبة من النماء والتطور في المنطقة.

وأكدت الوزيرة الكورية أن بلادها ستظل ملتزمة بالتعاون والعمل المشترك مع البحرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك